Belvedere, bonifica per rimuovere i rifiuti

“È stato avviato questa mattina l’intervento finalizzato alla bonifica dai rifiuti delle pendici del Belvedere Marconi”. A darne notizia l’Assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco che aggiunge che “gli interventi in quello che rappresenta uno dei luoghi più iconici della nostra città continueranno, di concerto con l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Gaetana Palermo, mentre abbiamo in cantiere una serie di iniziative per evitare il proliferare dei rifiuti gettati indiscriminatamente sulle pendici”.

Gli interventi al cimitero

L’ Assessore Vasco spiega poi che “gli interventi riguardanti la cura del verde pubblico cittadino sono già stati avviati avendo come obbiettivo le prossime festività natalizie”. Altro campo di intervento, questa volta in corso di ultimazione, riguardano il cimitero comunale dove, argomenta Vasco “abbiamo quasi totalmente ripristinato l’illuminazione votiva, mentre i lavori del nuovo loculario volgono ormai al termine, così come gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale danneggiata in conseguenza del passaggio dei mezzi d’opera”. “Anche le operazioni di sfalcio e diserbo dell’area cimiteriale sono in via di conclusione – aggiunge infine Vasco – in modo da essere pronti per l’ormai imminente ricorrenza dei defunti”.