Lotta al tumore al seno, palloncini rosa a Valguarnera

“Ottobre è il mese “Rosa” per dichiarare “guerra” al tumore al seno, ed in generale a tutti i tipi di questa grave malattia”. Lo afferma l’assessore di Valguarnera, Sara Pecora, a commento della manifestazione che si è tenuta stamane nella villa Falcone Borsellino di Valguarnera. “È molto importante sensibilizzare le donne sull’importanza della ricerca e della prevenzione, per rendere, nei limiti del possibile questa malattia curabile” dice l’assessore Pecora.

La giornata

In collaborazione con la GM fitness di Melissa Giuliano è stata organizzata un’attività di fitness invitando tutti i partecipanti ad indossare un indumento rosa. L’evento, vista l’importante per una “giusta” causa era rivolto e aperto a tutti.

Lancio dei palloncini rosa

Alla fine della manifestazione c’è stato un lancio “simbolico” di palloncini ROSA anche in ricordo di chi purtroppo non è riuscito a sconfiggere questo brutto male, ed un gadget “rosa” in regalo per tutti i partecipanti all’evento

La campagna

La campagna del “Nastro Rosa” è stata creata negli Stati Uniti nel 1992 da Evelyn Lauder, che nel 1989 scoprì di avere un carcinoma mammario. Il tumore al seno è il più comune tra le donne, lo scorso anno in Italia ne sono stati diagnosticati 55.900, in sostanza 1 donna su 8 potrebbe sviluppare il tumore al seno nell’arco della vita. “È quindi importante procedere ad una diagnosi e cercare di avere un corretto stile di vita per tutelare la nostra salute” aggiunge l’assessore di Valguarnera.