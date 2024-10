“Sono senza acqua” e si incatena al Comune di Valguarnera

Esasperato per la mancanza dell’acqua che non arriva da diversi giorni nella sua abitazione ha deciso stamattina di incatenarsi davanti al Comune di Valguarnera in attesa del Consiglio comunale.

Consiglio comunale rinviato

L’assemblea, convocata dal presidente dell’aula, Enrico Scozzarella che avrebbe dovuto affrontare il delicato tema dell’emergenza idrica è stata rinviata perché mancava il segretario, il presidente dell’Ati, per impegni pregressi, e il rappresentante di AcquaEnna. Durissimo il consigliere di opposizione Bruno: “E’ una vergogna: il presidente Scozzarella ha convocato il consiglio senza informarsi prima se il segretario fosse presente”.

La protesta

Protagonista di questa protesta è Carmelo Ilardi che ieri mattina si era recato nelle sede del Municipio per chiedere spiegazioni ma non avrebbe trovato spiegazioni sufficienti sull’emergenza idrica che ha ormai sconvolto vite ed abitudini di tutte le famiglie dell’Ennese, costrette a vivere sotto la spada di Damocle della turnazione.

“Acqua è un bene primario”

L’uomo ha anche portato un cartellone: “Disagio idrico, una vergogna per la società: ridateci la dignità. Acqua bene primario”.

La turnazione a Valguarnera

A Valguarnera, peraltro uno dei Comuni che si è liberato dalla dipendenza della diga Ancipa, l’approvvigionamento idrico avviene ogni sei giorni ma ci sono zone che sono scoperte da settimane.

Si è incatenato

E così, ormai esasperato, Carmelo Ilardi ha rotto ogni indugio e si è incatenato davanti all’ingresso del Comune, in attesa di eventi. L’esasperazione a Valguarnera in questo momento è al massimo.