Auto vecchie, in Sicilia ne circolano di più a Enna

Il parco auto in Sicilia è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 6 mesi, addirittura il 3% in più rispetto ad un anno prima.

Enna in coda

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in Sicilia le auto più “vecchie” circolano a Enna, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 15 anni e 5 mesi. Al secondo posto si trova Caltanissetta, area dove i veicoli hanno, in media, 14 anni e 3 mesi, seguita da Agrigento (13 anni e 11 mesi).

Le altre province

Ai piedi del podio si posizionano le province di Catania (13 anni e 10 mesi) e Ragusa (13 anni e 8 mesi). Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Messina (13 anni e 7 mesi), seguita da Trapani (13 anni e 5 mesi).

Auto più giovani a Siracusa e Palermo

Sul fronte opposto della graduatoria, invece, ci sono le province di Siracusa e Palermo, che, a pari merito, sono risultate essere le aree della Sicilia dove circolano le auto più “giovani”; qui le vetture hanno “appena” 12 anni e 11 mesi.

Guardando a come è variata l’età media dei veicoli siciliani nell’ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +2,7% di Palermo al +6% di Enna.

La Sicilia è al quarto posto

La Sicilia è risultata essere la quarta regione in Italia per anzianità dei veicoli; a livello nazionale l’età media è pari ad “appena” 11 anni e 8 mesi. Continuando nella lettura dell’analisi si scopre che, vista l’età media dei veicoli, sono tanti coloro che scelgono di aggiungere all’Rc auto anche la copertura assistenza stradale; in Sicilia la percentuale di automobilisti che ha fatto questa scelta è pari al 30%.