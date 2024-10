Vespa, al raduno regionale brilla il club di Valguarnera

Il Vespa Club di Valguarnera ha conquistato domenica scorsa il 1^ posto al raduno regionale città di Pozzallo ed a conclusione del torneo, il 2^ posto nella classifica regionale con ben 31.560 punti. Un grande traguardo, un anno irripetibile quello del Vespa club, che dopo il 5° posto conseguito nel campionato regionale 2023, da nuove e frizzanti energie e motivazioni a tutto il gruppo.

Il successo del Club di Valguarnera

Il risultato è ancora più importante considerato che in Sicilia i Vespa Club presenti sono 75 e

quelli che hanno partecipato al campionano turistico sono 56 club con oltre 1150 tesserati. Un campionato quello di quest’anno molto combattuto, agguerrito, contraddistinto da tanto agonismo e grande partecipazione. Dopo il successo ancora vivo del 1° raduno regionale città di Valguarnera dell’aprile scorso che ha aperto la strada al campionato turistico regionale 2024 del Vespa Club Italia, il Vespa Club Valguarnera “Solo Noi”, inanella quindi un altro grande successo; infatti dopo una lunga stagione con ben 14 appuntamenti a calendario che ha visto sempre più numerosa la partecipazione dei soci del VC percorrere le strade di tutta la Sicilia a bordo delle loro meravigliose Vespe, adesso con orgoglio e gioia hanno conseguito un ulteriore prestigioso traguardo.

Il presidente

Il Presidente Stefano Bentivegna è molto soddisfatto della stagione, per i risultati raggiunti: “Un grazie infinito- dichiara- va a tutti soci sia a quelli che hanno partecipato in maniera più assidua che a quelli meno presenti che hanno permesso al nostro club di raggiungere questi risultati tanto prestigiosi. Ma un grazie particolare va a tutti i componenti del direttivo e al gruppo “Vespiste in Rosa” che ci hanno supportato e trascinato in questa avventura senza mai tirarsi indietro. Mi impegnerò con ancora più slancio ed energia ed insieme al mio direttivo porteremo tutti i soci partecipanti a Pontedera

per ritirare il prestigioso premio che sarà consegnato dallo storico presidente nazionale del Vespa Club Italia Roberto Leardi e quindi ancora un altro sogno, visitare tutti insieme il Museo Nazionale della

Piaggio e della Vespa per dare tributo e onore a questo mito a due ruote nato da un sogno di Corradino D’Ascanio nel 1946.”

I raduni

I Vespisti del VC Valguarnera hanno infatti partecipato con grandi sacrifici organizzativi e con grande entusiasmo a gran parte dei raduni a calendario in Sicilia e che li hanno condotti a Caltagirone, Piazza

Armerina, Grammichele, Noto, Ragusa, Ispica, Agrigento, Gangi, Marsala e Trapani. Domenica scorsa a chiusura della stagione turistica sono stati in 40 i vespisti partiti alle 5,30 di mattina, a partecipare all’ultimo evento, il 1° Raduno Regionale Citta di Pozzallo denominato “Profumi di Barocco” che li ha visti trionfare e portarli con questo risultato, a conquistare il 2^ posto regionale.