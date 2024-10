Alla sagra del suino nero e del fungo porcino il concerto dei Matia Bazar

Grande attesa per l’inizio della ventitreesima edizione della Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi, appuntamento imperdibile che si terrà a Cesarò il 19-20 e 26-27 ottobre, voluto fortemente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Katia Ceraldi, per valorizzare il territorio, non soltanto relativamente ai due prodotti tipici, ma anche sul piano turistico, aprendo le porte dei monumenti e dei siti culturali, organizzando mostre e spettacoli per grandi e piccoli, tra cui l’atteso concerto dei Matia Bazar del 26 ottobre, come evento di punta di una kermesse in cui sono stati curati anche i minimi particolari.

Una vasta area espositiva con stand che popoleranno la villa comunale e le principali vie cittadine daranno la possibilità da una parte ai produttori locali di vendere le proprie produzioni e dall’altra offriranno un incentivo ai turisti che accorreranno sul posto.

Si attende un gran pienone, anche grazie all’organizzazione di bus che partiranno da Catania e da Siracusa per condurre sui Nebrodi appassionati di queste manifestazioni, sempre più preziose per i comuni siciliani che intendono spingere l’economia del territorio. Tre aree parcheggio saranno allestite per permettere a tutti i visitatori di trovare facilmente posto per poi lasciarsi andare ad una lunga passeggiata a piedi per le strade di Cesarò. Il suino nero e i funghi porcini rappresentano eccellenze ormai apprezzate ben oltre i confini dell’area dei Nebrodi.

“Torna la sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi – dichiara con soddisfazione il sindaco di Cesarò, Katia Ceraldi -. Un evento attesissimo, tramite il quale si valorizza il territorio. Una grande opportunità non soltanto dal punto di vista economico ma anche turistico: per noi è importante anche far conoscere le meraviglie dei Nebrodi a tutti i visitatori. I cesaresi in quest’occasione esprimono con le loro attività, facendosi protagonisti di questo meraviglioso evento, la loro appartenenza al territorio. Quest’anno il programma è davvero ricco di eventi – prosegue il primo cittadino -, grazie pure a degli importanti finanziamenti che abbiamo ottenuto dai vari assessorati regionali, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, l’assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e all’ARS. Sono stati organizzati momenti importanti: attività ricreative – vedi i gonfiabili per i nostri piccoli visitatori -, la mostra micologica che si terrà a Palazzo Zito, sito che invito a visitare, un palazzo storico davvero molto bello e tanto altro”.

“Tra i luoghi da visitare – spiega il vice sindaco di Cesarò, Mirella Zito -, ci sono anche il Cristo Signore della montagna, la Chiesa del Rosario, la Chiesa Madre, la Chiesa di San Calogero, nostro patrono, e i nostri meravigliosi laghi. Nel corso delle giornate ci saranno degli spettacoli itineranti lungo le vie del corso, dove si svolgerà la sagra. Sabato 19 avremo lo spettacolo di Salvo La Rosa con Manlio Dovì, mentre il sabato successivo, 26 ottobre, avremo il piacere di ospitare i Matia Bazar”.