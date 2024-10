Cinghiali a spasso a Enna, residenti, “paura per i nostri figli” (VIDEO)

Come se non ci fossero già abbastanza problemi ad Enna, tra cui l’emergenza idrica e le condizioni delle strade, se ne aggiunto un altro: la presenza di cinghiali tra Enna alta e Enna bassa, in particolare nella zona di Scifitello.

Lo denunciano i residenti che hanno scritto al prefetto, al Comune ed al distaccamento di Enna della Forestale per chiedere interventi urgenti al fine di preservare la loro incolumità, oltre al fatto che gli animali hanno creato danni alle loro proprietà.

La segnalazione dei residenti

La presenza dei cinghiali è testimoniata anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e mostrano quanto i cinghiali stanno incidendo, in modo negativo, nella quotidianità. “I cinghiali si aggirano indisturbati – spiegano i residenti – all’interno della proprietà sia nelle ore serali che in quelle diurne. Come già comunicato, si rammenta che la zona è abitata da molte famiglie anche con presenza di bambini. Considerata la perdurante e pericolosa situazione, con la presente, si richiede il vostro tempestivo intervento sull’intera area interessata dagli avvistamenti”.

I controlli

La segnalazione dei residenti è arrivata alle istituzioni e stando a quanto riferito dagli stessi abitanti sono in corso dei monitoraggi delle forze dell’ordine finalizzati a mettere in sicurezza gli animali.