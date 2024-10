Vertice tra Comitato e sindaco, Dipietro svela il piano anti crisi idrica, “è al nostro fianco”

E’ durato circa 2 ore l’incontro tra il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, e la delegazione del Comitato Senza Acqua Enna per discutere dell’emergenza idrica e dei piani in vista dell’imminente prosciugamento della Diga Ancipa che, in assenza di pioggia, smetterà di erogare acqua a partire dal 15 novembre.

I pozzi in contrada Bannata

Il sindaco ha, sostanzialmente, illustrato la situazione emersa nei giorni scorsi, in occasione dell’audizione dei vertici di AcquaEnna davanti alla IV Commissione presieduta da Tiziana Arena. I tecnici della società sono al lavoro per reperire tre pozzi, ricavati nella zona di contrada Bannata, che una volta a regime, dovrebbero garantire una portata d’acqua pari a 10/12 litri al secondo, più o meno quanto attualmente è garantita dall’Ancipa. E così, con l’esaurimento dell’invaso, il capoluogo dovrebbe avere la stessa portata d’acqua.

La battaglia politica sulle tariffe idriche

Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche il dirigente della Polizia municipale, Delfina Voria, il sindaco Dipietro ha evidenziato quale è il suo ruolo nell’emergenza idrica, strettamente connesso alle esigenze di Protezione civile, infatti è stato già attivato il Centro comunale di Protezione civile. Ha anche spiegato di aver condotto in passato battaglie politiche per la riduzione delle tariffe idriche salvo poi trovarsi, sostanzialmente, da solo.

La ricerca di altre fonti e l’assemblea pubblica

Inoltre, Dipietro ha parlato delle ricerche di altri pozzi, come del resto svelato da AcquaEnna alla presidente della IV Commissione, che potrebbero dare una mano nell’approvvigionamento idrico.

Il sindaco ha dato il suo assenso alla partecipazione ad un’assemblea pubblica, chiesta dal Comitato Senza Acqua Enna che potrebbe essere organizzata la settimana prossima.

La presidente del Comitato

“Sono felice di questo incontro – ha detto la presidente del Comitato Senza Acqua Enna, Monia Parlato – perché abbiamo sentito la vicinanza del sindaco, che è al nostro fianco”