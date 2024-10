La Orlando pallamano Haenna ospita il Lanzara

Un confronto che sa già di quelli diretti per la salvezza quello casalingo di sabato 19 ottobre per la Orlando Pallamano Haenna contro il Lanzara. La formazione salernitata infatti dopo 4 giornate disputate, in classifica ha un solo punto frutto del pareggio casalingo della prima giornata contro il Belluno mentre i gialloverdi di punti ne hanno 3 e quindi giocheranno per allungare ulteriormente in classifica.

Il Lanzara nell’ultimo turno disputato è stato sconfitto in casa dal Verdeazzurro Sassari mentre gli ennesi hanno perso sul campo del Belluno. Quindi entrambe sono in cerca di riscatto. Sicuramente una gara molto particolare per il gialloverde Alessandro Florio che dopo l’esperienza ennese per diverse stagioni ha vestito la maglia del Lanzara per fare nuovamente ritorno in questa stagione a Enna.

Riguardo alle statistiche quasi uguali per entrambe, 107 le reti segnate dal Lanzara contro le 108 degli ennesi mentre identico il numero di quelle subite ovvero 116.

Alessandro Florio è attualmente con 28 reti il migliore marcatore ennese seguito da Giovanni Rosso con 23 e Maurizio Pignataro con 18. Per il Lanzara invece migliore marcatore è Alfonso Didone con 17.

“Anche se in classifica sta peggio di noi il Lanzara sicuramente verrà a Enna molto motivato per cercare di conquistare la prima vittoria stagionale e rilanciarsi in classifica – commenta il DS ennese Enzo Arena – ma noi non possiamo permetterci passi falsi e chiediamo un forte sostegno ai nostri tifosi”. La partita con inizio alle ore 18,30 andrà in diretta sul canale Youtube Pallamanotv.