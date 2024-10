Enna calcio, derby con l’Acireale, tra gli ex c’è Pagana

Domani settima di andata del girone I di Serie D per l’Enna. Trasferta suggestiva ad Acireale contro i granata reduci dal pari infrasettimanale nel recupero di campionato contro la Reggina. Sarà una sfida particolare per la presenza, in casa gialloverde, di numerosi ex tra i quali mister Giuseppe Pagana.





“Ad Acireale sono stato più che bene ed ho solo ricordi positivi, arrivare da avversario mi farà un certo effetto e allo stesso tempo una sensazione particolare ma è chiaro poi che al fischio d’inizio, penseremo soltanto a portare via punti importanti per la nostra classifica”.





“Anche perché – ha proseguito il tecnico – chi ha visto le nostre partite sa che sotto l’aspetto del gioco abbiamo dato risposte importanti e positive, ci manca il gol e i numeri dicono questo, per cui abbiamo lavorato durante la settimana proprio sotto questo aspetto. Bisogna buttare la palla dentro e concretizzare la mole di gioco, quello di buono che si fa durante la partita deve poi tramutarsi nel risultato e ho detto proprio questo ai ragazzi durante la settimana. La squadra sta bene, fisicamente e mentalmente, ha reagito bene domenica scorsa e quindi ho avuto risposte positive; ogni partita, però, fa storia a sé e domani in un campo difficile con un ambiente molto caldo, dovremo rispondere presente”.