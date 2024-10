Fango sulla 192, famiglie intrappolate per ore, soccorso dei pompieri

Si sono trasformate in pantani le strade dell’Ennese per via delle forti piogge delle ultime ore.

La strada del fango

La Statale 192, arteria fondamentale per legare Enna alla A19, è diventata la strada del fango: qui sono incappati diversi automobilisti, con al seguito le famiglie: diverse le macchine che sono rimaste intrappolate nel fango.

Le richieste di aiuto

Non è rimasto altro che chiedere soccorso ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, arrivati sul posto, in particolare al km 15 della 192, nel primo pomeriggio. Come fanno sapere dal comando dei pompieri, i soccorritori hanno recuperato le vetture, affondante nel fango, e così i proprietari hanno potuto riprendere la loro marcia verso casa. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Enna.