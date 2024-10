Maltempo, la conta dei danni, vertice alla Regione sui soldi ai Comuni

E’ iniziata la conta dei danni causati dal maltempo che ha colpito soprattutto Enna, tagliata in due per via del crollo di un costone in via Pergusa: il sindaco, nella serata di ieri, ha disposto la chiusura di alcuni negozi mentre tre famiglie sono state costrette ad entrare a casa da un altro ingresso in quanto il principale ricade nella zona pericolosa.

I soldi che non bastano

Come spiegato ieri a ViviEnna dall’assessore al Bilancio, Rosalinda Campanile, la frana è piuttosto seria e per gli interventi di contenimento e consolidamento serviranno risorse ingenti, impossibili da sostenere per il solo Comune di Enna, che ha impegnato, a sua volta, altri fondi per opere in città: tra le più importanti, c’è la ristrutturazione dello stadio Gaeta che costerà circa 400 mila euro.

Giunta regionale per le somme urgenti

Il presidente della Regione Renato Schifani ha deciso di convocare la giunta regionale per lunedì, 21 ottobre. “In quella sede, sarà valutato l’elenco dei danni subiti a causa del maltempo e saranno stanziate le prime risorse urgenti e necessarie ad effettuare gli interventi in somma urgenza” spiegano dalla presidenza della Regione.

Le strade

L’altro capitolo, legato ai danni, è quello delle strade: l’elenco delle arterie dissestate per colpa del maltempo è piuttosto lungo: Ieri è stata chiusa al traffico, per la presenza di detriti, la Sp 21 scalo Raddusa, dallo svincolo autostradale alla stazione ferroviaria di Raddusa, nel tratto in cui è esondato il fiume Dittaino

Come sostenuto dal Libero consorzio, sono stati parecchi gli interventi per ripristinare la transitabilità in sicurezza, soprattutto nei tratti più critici, che hanno riguardato nel dettaglio: la Sp 15, Piazza Armerina Barrafranca, la Sp 54, Pergusa Parasporino, dove alcune famiglie erano isolate, la Sp 33 circonvallazione di Leonforte, la Sp 51, San Calogero per la presenza di massi, la Sp 21 bis, viadotto Palese, la Sp 94 Vignale Pirato, la Sp 101, la strada Risicallà Scioltabino, la sp 130 la Bruchito Zagaria, la Sp 22, Agira Gagliano, la Sp 12 b, Barrafranca diga olivo, la Sp 18 Agira Nicosia, la Sp 7a bivio Pirato Mulinello, la Sp 41 Centuripe Mandarano, la Sp 2 Enna bivio Kamut, la Sp 103, strada che costeggia il lago di Pergusa, la Sp 24 b, Centuripe Catenanuova, la Sp 91, Piano Noce in territorio di Pietraperzia, la 78 bivio Ramata bivio Rastrello, la Sp 95 Scarlata Girgia, la Sp 64 Scarlata Rossi, la Sp 85 la Gagliano Castelferrato, la Sp 18, la Zagaria ponte Cimino e la Sp 145 Cannarella Alvarello.

Interventi tampone

In tutte queste arterie sono stati eseguiti interventi tampone per garantire il minimo di transitabilità in sicurezza. Seguiranno nelle prossime giornate la pulitura definitiva del manto stradale e delle opere idrauliche. Sono in programma interventi sulla Sp 7b , Assoro Dittaino e sulla 59 nel territorio di Agira Regalbuto, sulla Sp 70 diga Sciaguana mentre nella zona sud interventi sulla Sp 16 Piazza armerina Mirabella Imbaccari, sulla Sp 35 a Valguarnera Raddusa, sulla Sp 10 Pietraperzia SS 121 ponte Braemi, sulla Sp 40 Aidone miniera Baccarato, e sulla a 65 Mirabella Imbaccari San Cono