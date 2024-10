Fondi Pnrr, pioggia di milioni su Valguarnera

Pioggia di milioni su Valguarnera. Finanziati dalla Regione siciliana e dai fondi PNRR due progetti per un valore complessivo di 1 milione e 722 mila euro. Il primo di 882 mila euro riguarda la riqualificazione del

campo sportivo che concernerà la sostituzione del manto in terra battuta con erba sintetica, l’impianto di irrigazione del prato e la sostituzione dei pali di illuminazione con luce led.

Appalto entro il 31 dicembre

“Presto- fa sapere la sindaca Draià- sarà avviato l’iter per l’affidamento dei lavori visto che i

tempi sono stretti e devono essere appaltati entro il 31 dicembre”. Sono questi i maggiori interventi che saranno effettuati sul Sant’Elena, un impianto sul quale potranno giocare compagini di categorie superiori, peccato però che la squadra locale militi solo in 2^ categoria.

Costruzione dei locali per la cottura dei pasti

L’altro finanziamento erogato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture per un importo complessivo di 840 mila euro, riguarda la costruzione di nuovi locali per la “cottura dei pasti” che serviranno per essere

distribuiti alle scuole valguarneresi del tempo prolungato. Per cui i pasti saranno cucinati in loco senza l’ausilio e l’intervento di ditte esterne. Il luogo dove sarà costruito il capannone o i locali ancora non è stato ufficializzato dall’amministrazione.

La mensa scolastica

La sindaca Draià per quanto riguarda la mensa scolastica anno 2024- 2025, tiene inoltre a segnalare che sarà garantita a partire dal 4 novembre con risorse che non graveranno affatto sul bilancio comunale, considerato che la regione per tale scopo ha erogato un contributo di 127 mila euro. “Un momento storico per la nostra comunità- dichiara soddisfatta la sindaca Draià- Abbiamo ottenuto due finanziamenti importantissimi a cui tenevo tanto. Possiamo affermare con orgoglio che di opere pubbliche in questi 9 anni ne abbiamo realizzate e ne stiamo ancora oggi realizzando tante. Avevo promesso che entro la fine del mio mandato avrei avviato la riqualificazione del campo sportivo e ci siamo riusciti. Per quanto

riguarda la costruzione della cucina per la cottura dei pasti, da tempo aspettavamo questo bando. Con impegno, lavoro e una attenta programmazione siamo riusciti a raggiungere anche questo obiettivo”.

Certo a caval donato non si guarda in bocca, l’impegno dell’amministrazione non si discute, però in città c’è un fronte critico per cui ci sarebbero altre priorità, come le infrastrutture e le strade cittadine dissestate.