Furgone in fiamme sulla A19, passeggeri escono in tempo

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna è intervenuta alle ore 13 circa sulla A19 dopo l’area di servizio di Sacchitello in direzione Palermo per l’incendio di un furgine. Sulle cause sono in corso gli accertamenti ma non si sono registrano feriti né si sono presentati problemi alla viabilità.

Le indagini

Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale che hanno avviato le indagini per ricostruire quello che è accaduto. Potrebbe essersi trattato di un guasto elettrico o di un’avaria al motore, fatto sta che i passeggeri sono scesi in tempo.