Tratta ferroviaria del Dittaino, Galvagno, “sarà riattivata lunedì”

“Ho avuto rassicurazioni che entro domani sarà riattivata la tratta ferroviaria compresa tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino, sospesa a scopo precauzionale”. E’ quanto sostenuto dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno in merito ai danni causati dal maltempo che ha spezzato la mobilità ferroviaria nel cuore della Sicilia.

Confronto con Musumeci e sindaci

Il presidente dell’Ars assicura che è in contatto con il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. “Sono in costante contatto con il ministro della Protezione Civile Musumeci, il presidente della Regione Schifani ed i sindaci dei centri maggiormente colpiti.

I provvedimenti urgenti

Ed in merito alle risorse per i Comuni colpiti dal maltempo assicura che ci sarà l’impegno dell’Ars. ” Così come avvenuto per altre emergenze, ribadisco il massimo impegno dell’Assemblea regionale siciliana a intervenire con provvedimenti urgenti e straordinari” dice Galvagno.