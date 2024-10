I danni del maltempo, l’elenco delle strade ancora chiuse

I danni del maltempo, abbattutosi sabato scorso nell’Ennese, non smettono di perseguitare il territorio. L’Anas ha aggiornato, rispetto a ieri, l’elenco delle strade ancora chiuse a causa delle abbondanti piogge.

L’elenco

“Per detriti in carreggiata, chiusa la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 12,300 al

km 17,300 a Catania. Infine, è chiusa la strada statale 560 “Di Marcatobianco”, dal km 0,000 al km 10,050, a Enna, con deviazioni verso la SS626e sulla SS 191″ fanno sapere dall’Anas.

La frana in via Pergusa

A queste bisogna aggiungere la via Pergusa, ad Enna, che è impraticabile in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra la rotatoria, all’intersezione con via Ottavio Catalano e il civico 133 di detta via, di fronte rifornimento ENI.

Fango sulla Sp22

La strada provinciale 22 Gagliano-Agira, allagata dal fango a seguito dell’abbondante pioggia di sabato scorso, ha indignato molte persone. Le immagini dello stato pietoso in cui versava hanno fatto il giro del web, attirando ogni tipo di lamentela e imprecazione da parte dei cittadini. Chi ogni giorno la percorre è stanco di dover distruggere la propria auto e rischiare persino la vita. Quel tratto stradale è trafficatissimo da auto e mezzi pesanti che tentano di raggiungere l’autostrada Palermo-Catania.