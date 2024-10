Tagli alle bollette e rete idrica, “emendamenti per 16 milioni”

I parlamentari regionali ennesi, Fabio Venezia, esponente del Pd, e Luisa Lantieri, rappresentante di Forza Italia, hanno presentato due emendamenti per un importo di 16 milioni di euro alla manovra di bilancio di 360 milioni della Regione.

Taglio alle bollette e investimenti sulla rete idrica

In particolare, il primo emendamento, dell’importo di 8 milioni di euro, prevede che venga erogato un contributo straordinario all’ATI idrico di Enna per l’abbattimento di circa il 30% delle bollette idriche per gli utenti della provincia di Enna per il 2024. Il secondo emendamento prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro per interventi sulla rete idrica dei comuni ennesi volti a ridurre le perdite.

Fronte comune

“Luisa Lantieri, vice presidente dell’ARS, in queste ore ha avviato le necessarie interlocuzioni con il Presidente Schifani per sostenere le due proposte, mentre Fabio Venezia, vice presidente della Commissione Bilancio, è impegnato nella stessa commissione per trovare la più ampia convergenza politica” si legge nella nota congiunta dei due parlamentari.