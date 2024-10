Ultimati i lavori in viale Savoca dopo l’incidente

Sono stati ultimati i lavori di ripristino del tratto di Viale Paolo e Caterina Savoca dove nel gennaio scorso si registrò un incidente autonomo “che causò il crollo di un tratto della ringhiera” riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo.

L’incidente

Un incidente che, per fortuna, non ebbe conseguenze fisiche per nessuno ma il rischio fu enorme. Infatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una macchina, a causa di un guasto ai freni, finì sulle barriere, causando un cedimento della ringhiera.