Frana in via Pergusa, sì della Regione ai lavori

È stata notificata questa mattina al Genio Civile di Enna l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in Via Pergusa nel tratto interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici del 18 e 19 ottobre scorsi. A darne notizia il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che esprime “soddisfazione e apprezzamento per la celerità con la quale il Governo Regionale è intervenuto sulla vicenda” spiega il sindaco.

L’importo

Nel provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento regionale tecnico, si precisa che “l’importo dovrà essere contenuto entro i limiti dello stretto necessario e comunque per complessivi € 800.000,00, di cui € 485.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 300.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione”.

Affidamento dei lavori

Inoltre, nella nota è indicato che si “dovrà nell’immediato provvedere ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in argomento, a dare esecuzione agli stessi nel rispetto della normativa vigente ed a trasmettere a questo Dipartimento ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, tutti gli atti posti in essere”