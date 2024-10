Frana in via Pergusa, serviranno 500 mila euro per gli interventi

Ci vorranno 500 mila euro per la messa in sicurezza del costone di via Pergusa, franato sabato scorso sotto i colpi della pioggia, ed il rispristino del tratto chiuso per motivi di sicurezza. Una situazione che sta penalizzando non solo la viabilità tra Enna alta ed Enna bassa ma anche alcune attività commerciali della zona nonché le abitudini di 3 famiglie, costrette ad entrare in casa da un’altra parte.

Il sopralluogo

La quantificazione degli interventi è emersa al termine del sopralluogo eseguito lunedì scorso dal personale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e del Genio Civile di Enna su richiesta dell’amministrazione comunale di Enna, personale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e del Genio Civile di Enna

La relazione

Da quanto emerso dalla ricognizione dei luoghi – scrive in una propria nota ufficiale il Genio Civile – emerge “la urgente e indifferibile necessità di intervenire sulla parete rocciosa per consentire la messa in sicurezza della stessa, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo, per la salvaguardia della pubblica incolumità, per ripristinare la viabilità di accesso alla parte alta della città di Enna, cruciale e di vitale importanza urbanistica, non ultimo per consentire il ripristino degli accessi ordinari delle abitazioni e degli esercizi commerciali adiacenti alla zona di Via Pergusa attualmente interdetta”.

La stima del Genio civile

E così il Genio Civile, con una nota inviata nella giornata di ieri, ha richiesto al Commissario Delegato agli Interventi per la crisi e l’emergenza Eventi Meteorici, l’autorizzazione all’intervento, il cui costo è stato stimato in 500mila euro.

I soldi della Regione

A tal proposito lo stesso Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha già comunicato, “in riscontro alla tempestiva formale richiesta avanzata dal Comune di Enna, che la Giunta di Governo, con deliberazione n. 332 del 21/10/2024, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le aree colpite, stanziando 2,8 milioni di euro”. Lo stesso Dipartimento ha, poi, specificato che, tra gli interventi ritenuti prioritari, figura il costone roccioso di Via Pergusa.

Il sindaco

“Abbiamo agito con l’urgenza che il caso richiede – commenta il Sindaco Maurizio Dipietro – e siamo fiduciosi in un rapido iter autorizzativo che ci consenta di tornare, al più presto, alla normalità “.