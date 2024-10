Chiude il ponte Dittaino per lavori, dureranno un anno

Avranno inizio lunedì 28 ottobre i lavori di demolizione della parte superficiale del ponte “Dittaino” sulla Strada statale 192. “Si tratta di lavori indifferibili e necessari anche in ragione degli ultimi eventi meteorologici che hanno compromesso la possibilità di utilizzare la bretella realizzata per i mezzi di cantiere” spiegano dall’Anas.

Il vertice

Una decisione frutto del vertice, tenutosi mercoledì, tra il Comitato operativo per la viabilità (COV) e la Prefettura durante il quale sono state illustrate dai vertici di Anas in Sicilia le finalità dei lavori.

“Dalla Prefettura è stato espresso parere assolutamente favorevole in merito all’avvio dei lavori in oggetto, che interesseranno, nello specifico, la demolizione della soletta” spiegano dall’Anas.

Le caratteristiche del ponte

Il ponte “Dittaino” è un ponte che è stato realizzato in cemento armato ed è costituito da cinque archi, quattro pile e due spalle e si erge sul torrente Dittaino. La sua lunghezza totale è pari a circa 118 metri (luce netta fra le spalle); la luce netta degli archi è di circa 19 metri, mentre la larghezza della sezione trasversale è di 9,5 metri.

Lavori dureranno un anno

Secondo quanto riferito dall’Anas, il completamento dei lavori porterà ad un miglioramento della sicurezza strutturale dell’intero impalcato, grazie anche alla sostituzione delle barriere di sicurezza, al ripristino delle opere di regimentazione e smaltimento delle acque. “Le lavorazioni sul ponte, per via della loro complessità, avranno durata annuale”.

Il percorso alternativo

Durante i mesi di chiusura del ponte “Dittaino”, il percorso alternativo limiterà al minimo il disagio per gli utenti della statale 192 e prevederà la possibilità di muoversi tra importanti e consolidate arterie fra i comuni di Agira e Catenanuova.

I consigli

“Si consiglia, infatti, agli utenti in transito – spiegano dall’Anas – lungo la strada statale 192 che si muovono in direzione Catania di utilizzare il percorso alternativo dallo svincolo di Agira, sull’autostrada A19, fino allo svincolo successivo di Catenanuova. Invece, per gli utenti diretti ad Enna, il consiglio è di utilizzare l’autostrada A19 allo svincolo di Catenanuova ad Agira”