E’ Vincenzo Telaro il primo magistrato di Valguarnera

Vincenzo Telaro, 33 anni, è il primo cittadino di Valguarnera che ricoprirà l’incarico di magistrato. Lo ha annunciato nelle ore scorse il presidente del Consiglio comunale di Valguarnera, Enrico Scozzarella, che ha proposto alla Commissione esaminatrice del Comune di conferire al giovane pm il riconoscimento di “Cittadino meritevole”.

Il profilo di Telaro

Telaro, dopo aver concluso gli studi negli istituti comprensivi di Valguarnera, ha conseguito nel 2010 il diploma al liceo di Piazza Armerina con il massimo dei voti. Durante gli anni universitari ha trascorso periodi di studio e lavorativi in ambito legale in Spagna, Francia e Regno Unito. Nel luglio del 2015, con un semestre d’anticipo rispetto ai tempi previsti, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” con 110 e lode e menzione accademica, discutendo una Tesi in Diritto dell’Unione europea su “Mandato d’arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali”, che è stata poi pubblicata divenendo una monografia scientifica.

Le esperienze ed il concorso in magistratura

È stato “visiting research” presso l’Università di Granada (Spagna), periodo nel quale ha approfondito la questione costituzionale dell’insularità nelle Isole Canarie e Baleari in rapporto con le Isole italiane. Nel mese di ottobre del 2018, al primo tentativo, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Nell’ottobre del 2024 ha superato il concorso pubblico per 400 posti di magistrato ordinario e nei prossimi mesi assumerà le relative funzioni presso il Tribunale di destinazione.