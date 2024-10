Festival Talè Talè Talia, il premio “Antonio Maddeo” a compagnia di Modena

E’ andato a “Don Chisciotte” spettacolo itinerante prodotto Teatro dei Venti in co-produzione con Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole, il premio Antonio Maddeo 2024 consegnato al teatro comunale Neglia durante la serata finale della seconda parte del Festival nazionale Talè Talè Talia caratterizzata dall’ esibizione dei Bakivo per la prima volta ad Enna.

Lo spettacolo di strada che porta l’innovazione nel rispetto della tradizione ha fatto tappa lo scorso settembre nel centro di Aidone con la tappa del 13 settembre ed in quello di Enna durante la prima parte del Festival, voluto con una struttura rinnovata per questa V edizione da Patrizia Fazzi e Paolo Patrinicola rispettivamente presidente e responsabile artistico dell’Associazione culturale Belvedere che in collaborazione dell’Associazione culturale Caracò e con il sostegno dell’ Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia da vita alla quinta edizione del Festival e che ha avuto il supporto della vice presidente dell’ Ars, onorevole Luisa Lantieri.

Sul palco per la consegna del premio, un quadro realizzato da Lisa Barbera che raffigurata in maniera stilizzata il regista ennese, assieme a Paolo Patrinicola e Patrizia Fazzi, la moglie di Antonio Maddeo, Rosalba.

Ad intervenire in streaming al teatro Neglia, Stefano Tè. Da lui nasce idea, regia e drammaturgia di Don Chisciotte come spettacolo di strada liberamente tratto dal capolavoro della letteratura spagnola di Miguel de Cervantes Saavedra.

L’ 8 novembre alle 21 al Teatro Neglia in scena “ La carestia” di Domenico Tempio su adattamento di Antonio Maddeo e con la regia di Patrizia Fazzi, chiuderà la V edizione del Festival nazionale della legalità teatro scuola Talè Talè Talia.

Una produzione teatrale interamente realizzata dall’Associazione culturale Belvedere per il Festival che vuole essere un nuovo regalo per la città, dopo avere portato teatro di qualità con compagnie di rilievo nazionale che hanno caratterizzato e tutte per la prima volta ad Enna, ogni edizione segnando un percorso in continua crescita, in attesa di tornare con la VI edizione del festival il prossimo anno.