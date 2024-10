Lavori al Gaeta, sì dei vigili del fuoco alla deroga

I vigili del fuoco hanno dato il parere favorevole alla deroga relativa ai lavori per il settore ospiti allo stadio Gaeta.

Cosa deve essere realizzato

Un passaggio tecnico necessario per poter procedere alla realizzazione degli interventi nella curva, destinata ad accogliere i sostenitori avversari ed alla sistemazione del polmone tra la curva stessa e la gradinata con i tifosi ennesi. Gli interventi prevedono che i supporter gialloverdi entrino da viale IV Novembre mentre quelli ospiti da via dello Stadio.

Perchè è stata possibile la dero

La deroga era necessaria perché le norme prevedono che vi debbano essere più uscite, ai fini della sicurezza, ma considerata la capienza per gli ospiti, per un massimo di 400 persone, è stato possibile fare passare la soluzione individuata dal Comune e dall’Enna calcio.

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma, le tifoserie ospiti potranno mettere piede al Gaeta a partire dal 10 novembre, giorno della sfida con il Paternò.

L’assessore Campanile

“Finalmente il tanto atteso parere favorevole, rilasciato, con prescrizioni, dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco è arrivato”. Così l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che sottolinea come questo risultato sia stato ottenuto “grazie ad un lavoro di squadra impegnativo tra il Comune e tutte le forze dell’ordine a cui siamo grati per l’impegno e l’attenzione che hanno profuso e che questa vicenda imponeva”.

“Il campionato di serie D – aggiunge la Campanile – potrà, quindi, proseguire nel nostro stadio con tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la serenità dei tifosi. In queste settimane le partite si stanno svolgendo senza le tifoserie ospiti, ma presto saremo in condizioni di aprire i cancelli pure per loro”.

“Stiamo correndo per realizzare le ulteriori prescrizioni imposte dal parere in questione e gli altri suggerimenti provenienti dalla questura. Settimana prossima accelereremo sul da farsi”. “In questi mesi di intensa attività – conclude l’Assessore Campanile- è stato prezioso il contributo di tutti, dalla dirigente Delfina Voria, all’ufficio tecnico, all’ufficio sport senza dimenticare la grande collaborazione e sinergia con la società Enna Calcio.

Il presidente dell’Enna

“Sono veramente contento del risultato ottenuto grazie alla sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale gli organi competenti – dichiara il Presidente dell’Enna Calcio Luigi Stompo. Colgo l’occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, il Sig. Questore, il Sindaco e l’Assessore allo Sport con l’ufficio tecnico e tutto il Consiglio Comunale, il Corpo dei Vigili del Fuoco con in testa il comandante, il nostro tecnico Ing. Giuseppe Lo Giudice e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato. Questa deroga ci consentirà finalmente di poter aprire le porte del Gaeta anche alle tifoserie ospiti e onorare al meglio lo sport”.

Il sindaco

“Avevamo promesso uno stadio per la serie D e siamo stati di parola – aggiunge, infine, il Sindaco Maurizio Dipietro”.