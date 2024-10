Lavori alla condotta, lunedì niente acqua in 2 Comuni

Sarà sospesa l’erogazione idrica nei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia nella giornata di lunedì 28 ottobre. Lo annuncia AcquaEnna che ha ricevuto la comunicazione da Siciliacque e la ragione consiste nei lavori di riparazione in sei punti nelle contrade Favara, Mulara e Baiatiche in territorio di Mazzarino lungo la condotta dell’acquedotto Blufi (tratto Pozzi San Giuliano – Partitore Pietraperzia).

Quando tornerà l’acqua

“La Società Siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate al serbatoio del Comune di Barrafranca entro le ore 04:00 del 30/10/2024, mentre ai serbatoi del Comune di Pietraperzia entro leore 08:00 del 30/10/2024”.

Valutare la torbidità dell’acqua

In merito all’erogazione, il gestore precisa che “si dovrà considerare un ulteriore intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici”.

Ma non tutto potrebbe filare per il verso giusto, infatti vanno considerati “eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati”