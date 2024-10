Ci risiamo, nuovi disagi idrici a Pietraperzia e Barrafranca

Disservizi per l’erogazione dell’acqua a Barrafranca ed a Pietraperzia che continuano ad avere problemi

Cosa è accaduto

E’ quanto fa sapere AcquaEnna, gestore del servizio idrico, per cui i disagi si verificheranno nella giornata di oggi a partire dalle 7. Secondo quanto fa sapere la società il problema la causa è riconducibile “ad una riduzione della portata in ingresso al sistema idrico distributivo, da parte della Società Siciliacque”

I problemi nei giorni scorsi

I due Comuni, nei giorni scorsi, sono stati interessati da altri guai idrici. In particolare, a Pietraperzia l’acqua è stata sospesa dal 22 di ottobre fino alle successive 36 ore, “a causa di un fermo della portata in ingresso al sistema idrico distributivo da parte della Società Siciliacque”.

Disservizi per le stesse ragioni

A Barrafranca, sempre il 22 ottobre e per 36 ore si sono verificati, come annunciato da AcquaEnna, disagi nell’erogazione idrica “a causa di una riduzione della portata in ingresso al sistema idrico distributivo da parte della Società Siciliacque”. Insomma, gli stessi motivi per cui oggi si è ripetuto il disservizio.