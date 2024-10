Acqua contaminata a Catenanuova, ordinanza del sindaco, “stop ad uso potabile”

Dall’emergenza idrica alla contaminazione dell’acqua. Un guaio sopra l’altro nell’Ennese, in particolare a Catenanuova dove, al termine degli accertamenti da parte dell’Asp, si è scoperto che l’acqua della rete comunale presenta problemi gravi, tali da vietarne l’uso domestico. Il sindaco ha emesso nelle ore scorse un’ordinanza in cui ordina, “in via precauzionale in tutto il territorio comunale l’uso dell’acqua solo ai fini dei servizi igienici e sanitari ed il divieto assoluto dell’utilizzo dell’uso dell’acqua potabile ad uso potabile ed alimentare”.

Cosa non si deve fare

Il sindaco, Antonio Impellizzeri, ha esplicitato cosa non bisogna fare: “L’acqua non può essere usata per lavare denti, verdure e frutta. Non va usata l’acqua per la cottura dei cibi e la preparazione degli alimenti. Inoltre, non va conservata nei serbatoi”.

Le cause

Tra le possibili cause del problema, secondo le prime informazioni fornite dal sindaco c’è l’alluvione della settimana scorsa che potrebbe aver portato elementi malsani nelle sorgenti, tali da contaminarli ma una valutazione più precisa sarà resa nota non appena vi saranno maggiori informazioni. Frattanto, come ha spiegato il primo cittadino, il gestore del servizio idrico, AcquaEnna sta provvedendo alla sanificazione della rete.