Greco alla giunta, “c’è ancora una balaustra da sistemare”

Il consigliere comunale di Enna, Marco Greco, esponente del Pd, ha presentato una interrogazione per conoscere lo stato dei lavori relativo al ripristino di una balaustra, in prossimità del Castello di Lombardia, danneggiata a causa di un incidente stradale.

Due pesi, due misure

“Qualche giorno fa è stata ripristinata – dice Greco – la balaustra del viale Paolo e Caterina Savoca vicino alla Prefettura, danneggiata da un sinistro stradale diversi mesi fa. Lo stesso non è avvenuto tuttavia per un altro tratto della balaustra, situato più in alto in prossimità del Castello, anch’esso danneggiato da un sinistro stradale”.

Le proteste dei residenti

Greco sostiene di avere ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti. “Molti cittadini si sono interrogati, legittimamente, sul perché nonostante – dice Greco – siano trascorsi diversi mesi, soltanto uno dei due punti danneggiati sia stato ripristinato. Facendomi portavoce del quesito, ho depositato un’interrogazione consiliare per sapere a che punto è l’iter amministrativo per il ripristino della balaustra e per conoscere la data prevista di consegna dei lavori”