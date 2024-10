L’acqua torna a essere buona a Catenanuova, c’è l’ok dell’Asp

L’acqua di Catenanuova è tornata ad essere potabile: è rientrata nei valori di legge, per cui non è più contaminata. E’ quanto l’Asp di Enna ha comunicato al sindaco di Catenanuova a cui è stato chiesto di revocare l’ordinanza dei giorni scorsi in cui si disponeva il divieto dell’uso dell’acqua per scopi alimentari. “Nelle prossime ore – ha detto il sindaco Antonio Impellizzeri – firmerò l’ordinanza di revoca dopo la comunicazione da parte dell’Asp che l’acqua è tornata ad essere potabile”.

Cosa era successo

L’Asp di Enna, al termine degli esami su alcuni campioni di acqua prelevati dalle fonti idriche di Catenanuova, aveva accertato, nei giorni scorsi, la presenza di batteri microbiologici con escherichia coli ed enterococchi presumibilmente legati alle forti piogge della settimana scorsa.

La sanificazione

AcquaEnna, il gestore del servizio idrico, informato dalla vicenda, ha poi provveduto a potenziare la sanificazione dell’acqua, al punto da chiedere nelle ore scorse all’Asp un nuovo campionamento.