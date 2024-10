L’ascensore del museo di Aidone torna a funzionare

“Dopo mesi di intenso lavoro, si è restituito alla collettività l’ascensore del Museo regionale di Aidone“. Lo afferma la deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, in merito alla vicenda sollevata nei mesi scorsi da un disabile impossibilito a visitare nella sua interezza il museo perché l’ascensore era guasto praticamente mai entrato in funzione come aveva denunciato in una lettera aperta.

Ringrazio Alessio

“Voglio innanzitutto ringraziare – dice Longi – il giovane aidonese, Alessio Catalano, che in primis mi ha segnalato l’enorme disagio presente nel museo: la sua caparbietà è stata fondamentale. Ringrazio le istituzioni che in sinergia, ognuno nel proprio ruolo e secondo le proprie competenze sono intervenute, dall’Assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, On. Francesco Scarpinato, il Soprintendente dei beni culturali di Enna, Angelo Di Franco, il neo Direttore del Parco Carmelo Nicotra, l’Amministrazione comunale e il presidente del consiglio Filippo Curia”

“Io continuo ad assumermi l’impegno di tutelare e garantire i diritti inviolabili dei diversamente abili, contro tutte le limitazioni dovute ad amministrazioni distratte e una burocrazia farraginosa e inoperosa” chiosa la parlamentare.