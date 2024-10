Acqua, oggi stop in 2 Comuni, tornerà tra 2 giorni

E’ iniziata oggi, come annunciato nei giorni scorsi da AcquaEnna, la sospensione del servizio idrico nei Comuni di Pietraperzia e Barrafranca.

Quando tornerà l’acqua

Lo stop ha avuto inizio alle 8 di questa mattina e secondo quanto prevede il cronoprogramma del gestore, sulla scorta della comunicazioni di Siciliacque, l’acqua sarà trasferita nei serbatoi di Barrafranca entro le 4 del 30 ottobre mentre in quelli di Pietraperzia entro le 8 dello stesso giorno. “Si precisa che, per quanto attiene il ripristino della distribuzione idrica, si dovrà considerare un ulteriore intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici” fanno sapere da AcquaEnna

I lavori

L’interruzione del servizio idrico è stato motivato dagli interventi di riparazione nelle contrade Favara, Mulara e Baiatiche in territorio di Mazzarino, lungo la condotta dell’Acquedotto Blufi (tratto Pozzi San Giuliano – Partitore Pietraperzia).