Un albero è caduto intorno alle 19,30 sulla Sp2 in prossimità del bivio Kamut, invadendo la carreggiata. Per fortuna, non si sono registrati incidenti o feriti: i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono al lavoro per la rimozione dell’albero. Sul posto ci sono anche i carabinieri per il controllo della viabilità: i mezzi si muovono su una sola corsia.