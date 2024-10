Crisi idrica, Comitato, “manifestazione a Palermo il 6 novembre”

Il Comitato Senz’Acqua Enna ha annunciato che sarà il 6 novembre la manifestazione che si terrà a Palermo per chiedere alla Regione i piani per uscire dall’emergenza idrica. L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea dello stesso movimento tenutosi nella sala Cerere alla presenza del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro che si era detto favorevole a recarsi a Palermo insieme al Comitato, che lo scelto come unico interlocutore istituzionale con cui intraprendere azioni o interlocuzioni.

Coordinamento con i movimenti di Caltanissetta e Agrigento

Il Comitato, sulla sua pagina social, ha anche spiegato che saranno coinvolti anche i movimenti cittadini di Caltanissetta ed Agrigento. “Ci siamo coordinati con i comitati di Agrigento e Caltanissetta per chiedere un incontro col Presidente della Regione ed andare a manifestare tutti insieme a Palermo il 6 novembre”.

L’appello

“Ma la nostra voce sarà più forte e non potrà essere ignorata solo se saremo in tanti” è l’appello lanciato dal direttivo del Comitato Senz’Acqua Enna allo scopo di portare quante più persone possibili a Palermo.