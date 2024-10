I lavori sulla A19, il commissario, “vigiliamo su rispetto dei tempi”

“Ho chiesto io di essere nominato commissario straordinario per l’autostrada A19, per velocizzare i lavori, pur essendo l’Anas di competenza nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’inaugurazione della scuola di Medicina e chirurgia dell’università Kore di Enna, rispondendo alle domande sulle condizioni dei collegamenti viari e, in particolare, sui cantieri che interessano la Palermo Catania. “Vigiliamo e abbiamo impresso una fortissima accelerazione dei lavori di manutenzione che non si sono mai realizzati”.

I lavori sulla A19

L’autostrada A19 Palermo Catania è da anni interessata da cantieri, con pesanti conseguenze ai collegamenti tra i due versanti dell’Isola. Le opere, negli ultimi mesi stanno interessando lo svincolo di Enna, chiuso in uscita verso Enna e in entrata verso Palermo . “L’Anas sta intervenendo sulla manutenzione straordinaria di alcuni cavalcavia e di alcune realtà a rischio – ha precisato Schifani – e lo sta facendo con competenza, attraverso subappalti”.

“Noi vigiliamo”

Noi vigiliamo perché appalti e subappalti rispettino i tempi. Quando mi sono insediato vi erano 42 chilometri di uscite, adesso si sono ridotti a 21 o 22. Contiamo, entro dicembre 2026, di avere un’autostrada percorribile e libera dai cantieri”