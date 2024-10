Kore, inaugurata la scuola di medicina, Schifani, “servono dottori”

E’ stata inaugurata alle 12 di stamane la “Scuola di medicina e chirurgia” il Polo didattico dell’università Kore di Enna, con l’Umberto I che è l’ospedale di riferimento universitario.

Il presidente della Regione

All’inaugurazione ha preso parte il presidente della Regione, Renato Schifani che ha definito l’iniziativa un importante momento di arricchimento dell’offerta didattica: “Non può che essere salutata con estremo favore. Si inserisce all’interno di un argomento più ampio, qual è quello dell’aumento dell’accesso alla facoltà di medicina, voluto fortemente dal ministro Bernini, che condivido. Un tema delicato che sta affrontando il ministro. Stiamo pagando a causa di una programmazione sbagliata del passato, sui numeri chiusi e se i Sicilia e nel Mezzogiorno mancano i medici, è anche perché, in passato, si è ecceduto sul numero chiuso”.

“Risentiamo l’assenza di medici”

Il presidente della Regione ha poi aggiunto che “i bravi medici emigrano al Nord perché meglio trattati, quindi viviamo questo stato di difficoltà. Stiamo reclutando i medici stranieri con un bando aperto – ha spiegato – ma l’assenza di medici la risentiamo. Io sono fiducioso sul percorso iniziato, con la selezione che si fa negli anni, non con un quiz che può essere affidato alla fortuna”. Del polo didattico e scientifico di Medicina e chirurgia dell’università Kore inaugurato oggi, Schifani, ha sottolineato “l’importanza, perché la scuola universitaria e l’Umberto I come ospedale di di riferimento universitario, migliorano la qualità dell’offerta formativa”.

Salerno, “continuiamo con nostro dinamismo”

“Continuiamo con i fatti, con le cose che si vedono, con il nostro dinamismo”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Università Kore di Enna, Cataldo Salerno, all’inaugurazione del Polo didattico universitario di Medicina. “Questo è un Polo didattico di medicina – ha spiegato Salerno – localizzato nell’area dell’ospedale, per consentire la migliore integrazione tra le attività didattiche e le attività di tirocinio, ma anche le attività di insegnamento dei docenti e le loro prestazioni assistenziali nell’ospedale. Una tappa ulteriore per il futuro del territorio di tutta la Sicilia centrale”.

Il direttore generale dell’Asp di Enna

Di importanti conferme per l’università Kore ha parlato il direttore generale dell’Asp di Enna Maria Zappia. “Noi facciamo la nostra parte per quella che è la clinicizzazione, ma stiamo vedendo che l’università sta procedendo speditamente verso un traguardo prestigioso – ha detto Zappia – che è quello di essere già al quarto posto tra le università private in Italia”