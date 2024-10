Lavori di demolizione, chiusura della A19 nel tratto di Enna

Sarà chiusa, in via temporanea, dalle 22 di stasera (28 ottobre) fino alle 6 di domani mattina (29 ottobre) l’autostrada A19 in entrambe le direzioni all’altezza di Enna. La causa consiste, come spiegano dalla Regione siciliana, nei i lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso in prossimità dello svincolo di Enna.

I percorsi alternativi

La Regione siciliana ha illustrato quali sono le porzioni chiuse: in direzione Catania, tra lo svincolo di Enna e lo svincolo Mulinello; in direzione Palermo tra lo svincolo Mulinello e l’area di sosta “Ferrarelle”. I mezzi pesanti potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta. “Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto per ridurre l’impatto sul flusso automobilistico” si legge sulla pagina social della Regione siciliana.

Schifani sui lavori

“Ho chiesto io di essere nominato commissario straordinario per l’autostrada A19, per velocizzare i lavori, pur essendo l’Anas di competenza nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’inaugurazione della scuola di Medicina e chirurgia dell’università Kore di Enna, rispondendo alle domande sulle condizioni dei collegamenti viari e, in particolare, sui cantieri che interessano la Palermo Catania.

“Vigiliamo e abbiamo impresso una fortissima accelerazione dei lavori di manutenzione che non si sono mai realizzati”. L’autostrada A19 Palermo Catania è da anni interessata da cantieri, con pesanti conseguenze ai collegamenti tra i due versanti dell’Isola. Le opere, negli ultimi mesi stanno interessando lo svincolo di Enna, chiuso in uscita verso Enna e in entrata verso Palermo . “L’Anas sta intervenendo sulla manutenzione straordinaria di alcuni cavalcavia e di alcune realtà a rischio – ha precisato Schifani – e lo sta facendo con competenza, attraverso subappalti. Noi vigiliamo perché appalti e subappalti rispettino i tempi. Quando mi sono insediato vi erano 42 chilometri di uscite, adesso si sono ridotti a 21 o 22. Contiamo, entro dicembre 2026, di avere un’autostrada percorribile e libera dai cantieri