Scuola di Medicina, Pd, “verso il quarto Policlinico”

“Con l’apertura della nuova Scuola di Medicina e Chirurgia l’Università Kore di Enna compie un grande salto di qualità nell’offerta formativa in ambito sanitario e diventa sempre più un punto di riferimento importante nel sistema universitario siciliano e non solo”. Lo dichiarano i deputati del PD Stefania Marino e Fabio Venezia, presenti ieri alla cerimonia di inaugurazione.

Il quarto Policlinico in Sicilia

“Esprimiamo vivo apprezzamento ai vertici dell’Università Kore per l’eccellente lavoro portato avanti in questi anni – continuano i due deputati ennesi – e non faremo mancare il nostro impegno per il rilancio del sistema universitario ennese e per la sanità del territorio, con l’obiettivo comune di giungere all’istituzione del quarto Policlinico universitario che sarà una grande ricchezza per il nostro territorio”.