Danni del maltempo, Lantieri, “circa 1,5 milioni dalla Regione

“La prossima settimana, con il capitolo della somma urgenza, saranno sbloccati i fondi destinati agli

interventi straordinari per i danni causati dal maltempo delle scorse settimane nel territorio di Enna” Lo afferma Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, che specifica come ben 760 mila euro saranno assegnati per riparare la frana di Via Pergusa a Enna, mentre altri 700 mila euro andranno alla messa in sicurezza del fiume Dittaino nel territorio di Assoro.

Lantieri, “attenzione di Schifani per il territorio”

La parlamentare regionale Lantieri ha voluto ringraziare il Presidente della regione, Renato Schifani, per

l’attenzione riservata al territorio di Enna attraverso il finanziamento di questi fondi. “Un ringraziamento particolare va inoltre al Genio Civile di Enna, l’Ing Alongi capo dipartimento regionale tecnico della Regione Sicilia per l’impegno profuso nell’affidamento delle somme agli operatori economici”.