Ancipa, conto alla rovescia per la chiusura, il video sul suo prosciugamento

Le immagini di come la diga Ancipa in poco più di un anno si sia prosciugata fanno davvero impressione. Nel video, reso noto dal Movimento per la difesa dei territorio, emerge come quell’enorme invaso, inizialmente coperto da colore blu, perda progressivamente l’acqua: l’arco temporale preso in esame va dal giugno del 2023, periodo in cui tutto sommato la situazione era tollerabile, nonostante i primi morsi della siccità, fino al mese di ottobre, in cui la condizione è da allarme rosso.

La situazione nei Comuni Ancipa dipendenti

Del resto, in estate sono iniziati i pesanti razionamenti idrici in tutti i Comuni dell’Ennese, in particolare in quelli dipendenti totalmente dalla diga, come Troina, Nicosia, Gagliano, Sperlinga, Cerami. La chiusura dell’invaso avverrà tra poco meno di 15 giorni, le piogge cadute due settimane fa non sono bastate a riempire la grande vasca, anzi, come riferito da Fabio Bruno, presidente del Movimento per la difesa dei territori, le precipitazioni non sono state così assidue nell’area dell’Ancipa.

Lo scenario

I Comuni legati alla diga, come deciso dalla Regione, attraverso la Cabina di regia, riceveranno acqua dall’invaso fino ad esaurimento, probabilmente fino a gennaio a meno di precipitazioni copiose mentre gli altri, una volta chiuse le condotte tra meno di due settimane, dovranno andare avanti con i pozzi fin qui trovati.

Ad Enna, ce ne sono tre, a Bannatello, che avranno una portata di acqua di circa 10 litri il secondo, ma non sono ancora entrati tutti a pieno regime, per cui c’è apprensione nella popolazione. Si attendono notizie da Calascibetta dove, nelle settimane scorse, è stato rinvenuto un pozzo con una buona portata anche se non è stata chiarita l’esatta quantità.