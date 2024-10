I vigili del fuoco di Enna sono intervenuti ieri intorno alle 18,30 per il cedimento del cancello della scuola De Amicis di Enna.

Per fortuna, in quel momento non passava nessuno lì vicino e sono stati alcuni passanti ed i residenti della zona a chiedere l’intervento dei pompieri per la messa in sicurezza del cancello. Non si conoscono le ragioni che hanno causato il crollo ma sono in corso accertamenti.