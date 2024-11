Salta il vertice sulla crisi idrica a Troina tra Ati, gestore e Comitati

E’ saltato l’incontro tra Ati, AcquaEnna e Comitati cittadini che era stato fissato per il 5 novembre al palazzo comunale di Troina.

Problemi organizzativi

A quanto pare, sarebbero sorti dei problemi legati all’organizzazione ed alle convocazioni del vertice, precedentemente fissato ad Enna, a sua volta slittato per l’indisponibilità di un dirigente di AcquaEnna.

E così, si era optato per disporlo a Troina, anche se il Comitato Senz’Acqua Enna aveva fatto subito sapere che non avrebbe partecipato, preferendo concentrare gli sforzi per la manifestazione a Palermo, a Palazzo d’Orleans per protestare contro la crisi idrica.

La manifestazione a Palermo

Ci saranno anche i Comitati dei cittadini di Caltanissetta e Agrigento, le altre due province flagellate dalla carenza di acqua. “Ma la nostra voce sarà più forte e non potrà essere ignorata solo se saremo in tanti» è l’appello lanciato dal direttivo del comitato Senz’acqua Enna, una delle realtà organizzatrici della manifestazione. Gli investimenti e gli interventi portati avanti dalle istituzioni, come è evidente, non sono neanche lontanamente sufficienti per porre un freno alla crisi idrica che sta privando i siciliani di un diritto fondamentale come l’accesso all’acqua. Manifestare è l’unico modo possibile per costringere la classe politica a fare i conti con le proprie responsabilità, per ottenere un piano di investimenti”.

Consiglio comunale a Troina

In merito all’incontro a Troina, a questo punto, servirà un’altra data mentre per lunedì 4 novembre ci sarà un importante Consiglio comunale a Troia dove sarà votata dall’aula un’assemblea per la risoluzione del contratto con AcquaEnna.