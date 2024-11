Città di Troina, ancora una sconfitta in trasferta

Ancora una sconfitta in trasferta per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che al “Totuccio Carone” di Ragalna (CT), ha perso di misura contro un ottimo Atletico Biancavilla, ben messo in campo da mister Salvatore Sangiorgio. A mettere in ginocchio la compagine rossoblù è stata una doppietta di Branchina, andato in rete al 9’ e al 63’, nel mezzo la rete del momentaneo pareggio troinese siglata da Santoro al 61’. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: Alla prima occasione della partita, al 9’, l’Atletico Biancavilla si porta in vantaggio con Branchina che raccoglie un’ottima sventagliata, entra in area di rigore e trafigge un incolpevole Cantale. Al 16’ continua ad attaccare la compagine di casa con un calcio di punizione dalla distanza di Nicolosi, nessun problema per l’estremo difensore rossoblù che blocca la sfera. Al 22’ si fa vedere in avanti anche il Città di Troina con Conde che, dall’esterno dell’area di rigore, si libera di un avversario e prova la conclusione, Verzi però è attento e blocca la sfera senza troppi patemi. Al 25’ rossoblù ancora pericolosi con un calcio di punizione, dal limite dell’area, di Santoro che termina di alto. Al 32’ tornano ad attaccare i gialloneri con un calcio di punizione, da circa 30 metri, di Schillaci, Cantale in tuffo sventa la minaccia. Al 35’ rispondono gli ospiti con una conclusione di Messina da fuori area, il tentativo del numero 11 rossoblù è, però, debole e centrale e non crea problemi all’estremo difensore locale. Al 41’ Atletico Biancavilla che spreca incredibilmente la chance del raddoppio con Nicolosi che, da pochi passi e a porta vuota, calcia clamorosamente alto. Un minuto più tardi padroni di casa ancora pericolosi: calcio di punizione di Mammano a cercare Schillaci che ci prova con un colpo di testa, sfera che termina alta. Al 45’ prosegue l’assedio giallonero: cross di La Manna a cercare Santangelo che, di testa, colpisce la sfera a botta sicura, Cantale però si supera e, con un vero e proprio miracolo, nega la gioia del gol al numero 4 locale. Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Città di Troina, al 48’, con Santoro che, ottimamente imbeccato da Messina, entra in area di rigore e prova la conclusione, sfera che termina fuori. Un minuto più tardi troinesi ancora pericolosi sull’asse Santoro-Messina: questa volta è il numero 9 rossoblù a servire il compagno che ci prova dal limite dell’area, sfera che termina alta di pochissimo. Al 61’ i rossoblù pareggiano i conti: calcio d’angolo di Si. Comico a cercare Santoro che, di testa, incorna la sfera in rete e ristabilisce gli equilibri. Il pareggio rossoblù dura, però, pochissimo, nemmeno 120 secondi, poiché al 63’ l’Atletico Biancavilla si riversa in avanti e trova subito la rete del nuovo vantaggio con Branchina che, dall’interno dell’area di rigore, piazza la rete sotto al sette, dove Cantale non può arrivare. Al 75’ prova a rispondere il Città di Troina con una conclusione, da circa 25 metri, di Giamblanco, il tentativo del capitano rossoblù viene, però, deviato da Mammano e termina alto di un soffio. Negli ultimi minuti di gara rossoblù che si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio e padroni di casa che, invece, cercano di fare male in contropiede. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro, il sig. Ciaco della sezione di Caltanissetta, decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

ATLETICO BIANCAVILLA: Verzi, D’Agate, A. Santangelo (54’ Rocchello), Stancampiano, Mammano, Branchina, Schillaci, Nicolosi (82’ P. Santangelo), Di Perna (57’ Leanza), Calamato, La Manna. A disp.: Privitera, Di Paola, Librizzi, Corvasce, S. Cosentino, B. Cosentino. All. Sangiorgio.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Conde (65’ Romano), Ferruzza (41’ Barbera), Giamblanco, Timpanaro (82’ Siciliano), Maccarrone, Si. Comico (85’ Zitelli), Drammeh, Santoro, Signore, Messina (58’ L’Episcopo). A disp.: Calabrese, Cittadino, Testa, N. Trovato. All. Compagnone.

ARBITRO: Ciaco di Caltanissetta.

MARCATORI: 9’, 63’ Branchina (B), 61’ Santoro (T).

NOTE: Ammoniti Di Perna (B), A. Santangelo (B), Leanza (B), Maccarrone (T).