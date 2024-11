Valguarnera, al via la refezione scolastica per 302 alunni

A partire da lunedì per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria di Valguarnera suonerà la campana della refezione scolastica. A beneficiare del pasto saranno in tutto 302 bambini, 157 dell’infanzia e 145 della primaria. A comunicarlo l’assessore alla Pubblica istruzione Carmelo Auzzino. L’importo sarà interamente finanziato dalla Regione siciliana e quindi non graverà come quota a carico sul bilancio comunale, grazie ad un contributo di circa 130 mila euro richiesto e ottenuto dall’assessorato competente.

Il ticket

Non sarà così invece per le famiglie che dovranno pagare lo stesso il ticket, pari al costo del blocchetto che sarà di 55 euro per la scuola dell’infanzia e 65 per la primaria, entrambi contenenti 25 buoni

pasto. “La mensa scolastica -afferma l’assessore Auzzino- rappresenta un’opportunità per garantire pasti sani e bilanciati, ma anche un momento educativo che promuove corrette abitudini alimentari e socializzazione. A proposito di ciò, l’Ente comunale ha ottenuto dall’ASP (servizio igiene alimenti e

nutrizione) l’aggiornamento delle tabelle dietetiche. Il servizio di refezione – continua l’assessore- è stato riportato nella nostra comunità proprio dall’attuale Amministrazione, dopo che per diversi anni era stato purtroppo sospeso. È un impegno che abbiamo assunto con determinazione, ritenendo fondamentale

garantire agli studenti una pausa pranzo organizzata e di qualità”.

I soldi della Regione

Inoltre il sostegno della Regione- conclude Auzzino- ci permette di mantenere alta la qualità del servizio, continuando a rispondere ai bisogni delle famiglie senza gravare sul bilancio comunale. Ringrazio sin da ora tutte le famiglie per la collaborazione e rimango a disposizione per chiarimenti, dubbi o

eventuali problematiche, augurando agli alunni un anno scolastico ricco di scoperte e soddisfazioni.”