Valguarnera senza internet, banche e poste chiuse

Valguarnera da oltre 24 ore isolata per mancanza della linea internet. Un guasto sta mandando un intero paese in tilt. Il blackout dura da ieri mattina dalle 10,30 circa e sta paralizzando l’attività economica della comunità, che è praticamente paralizzata.

Le banche e l’ufficio postale

Le banche e l’ufficio postale sono stati costretti a chiudere, mentre nei negozi e nei supermercati è possibile pagare solo in contanti.

Le scadenze

Un commercialista racconta a ViviEnna che oggi, ultimo giorno del mese, ci sono scadenze importanti e non sa come inviare gli atti agli uffici competenti. Chi deve rinnovare urgentemente una carta di identità viene invitato a passare più tardi o il giorno dopo, nella speranza che il paese torni ad connesso alle linee internet. Telefoni fissi e telefonini non funzionano. Una situazione surreale, da terzo mondo che sta mandando in tilt una intera comunità. Come se già altri guai come quelli del razionamento idrico non bastassero.