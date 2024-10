Da stamani, dalle 10,30 circa, Valguarnera è in tilt per le linee telefoniche. Banche, posta, uffici, supermercati non hanno potuto operare. Diversi cittadini hanno chiamato gli operatori delle linee telefoniche sentendosi rispondere che c’è un guasto in zona e che nel giro di qualche ora avrebbero riparato. Ma i disagi già proseguono da quasi 10 ore.