Tragedia a Piazza, studentessa di 15 anni si toglie la vita

Tragedia a Piazza Armerina dove una ragazzina di 15 anni si sarebbe tolta la vita dopo essersi impiccata. Il dramma si è consumato nelle ore scorse, a quanto pare, secondo alcune fonti legate alla scuola che frequentava, la studentessa avrebbe maturato di suicidarsi al rientro nella sua abitazione.

Gli ultimi istanti

Sarebbe entrata nella sua proprietà, quando non c’era nessuno dei familiari, almeno secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, per poi impossessarsi di qualcosa, una corda o una catena, per legarsela attorno al collo fino al tragico epilogo.

I soccorritori

I primi ad accorgersi del corpo senza vita della ragazzina sarebbe stato uno dei genitori che avrebbe provato a strapparla alla morte così come i soccorritori ma ogni tentativo sarebbe stato inutile.