Sportello delle Poste fuori uso, stop ai prelievi di denaro

Da diversi giorni lo sportello automatico delle Poste di Valguarnera per il prelievo contante, non funziona. E non è la prima volta. Sono molti gli utenti che hanno segnalato il problema ma ancora non viene risolto.

I disagi degli utenti

Si tratta prevalentemente di utenti anziani che hanno il conto corrente presso Poste Italiane e quindi per prelevare sono costretti a fare la fila presso gli sportelli o recarsi presso istituti bancari, pagando commissioni spesso rilevanti. In questi giorni poi che c’è il pagamento delle pensioni, prelevare presso gli sportelli interni significa aspettare in fila diverse ore. Indignati i clienti di Poste italiane, qualcuno è pronto

anche a mobilitarsi.

La protesta

Tanto da scrivere sui social: “E possibile che ancora che questo atm vecchio ed obsoleto non venga sostituito? Paghiamo profumatamente dei servizi di cui non usufruiamo e dobbiamo per forza di cose andare presso sportelli bancari pagando commissioni eccessive. Sono pronto a mobilitarmi- scrive- se qualcuno è d’accordo possiamo incontrarci presso la sede per chiedere spiegazioni è se è il caso anche alla direzione provinciale”. Dall’ufficio postale, da quel che risulta, hanno già fatto la segnalazione da diversi giorni per la riparazione del guasto.