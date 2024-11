Polo liceale, no di Enna Viva, “Regione faccia passo indietro”

“Esprimiamo un profondo dissenso nei confronti della scelta dell’amministrazione comunale di non votare contro tale proposta, specie considerando che un voto in senso contrario avrebbe evitato lo sciagurato accorpamento”. Lo affermano gli esponenti di Enna Viva, l’ex assessore ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro, e la consigliera Emilia Lo Giudice in merito alla decisione della Commissione provinciale di disporre il Polo liceale che prevede l’accorpamento dei licei Farinato e Colajanni. Contro questa soluzione si sono già espressi la Consulta degli studenti ed il consigliere del Pd di Enna, Marco Greco.

L’attacco all’amministrazione

L’amministrazione comunale di Enna si è astenuta dalla votazione ma in merito alla spiegazione, “quantomeno risibile, fornita dall’Assessore alla pubblica istruzione,costituisce uno di quei casi in cui la pezza è peggio del buco” dicono i due esponente di Enna Viva.

L’appello alla Regione

“Tuttavia, considerando – dicono Alloro e Lo Giudice – che il parere espresso dalla conferenza è di natura consultiva e non necessariamente vincolante, ci auguriamo che l’assessorato regionale alla pubblica istruzione faccia un passo indietro. In tal senso, auspichiamo che la deputazione regionale e nazionale si faccia sentire in quella sede e ponga un rimedio ad una scelta profondamente sbagliata per il territorio, per i docenti, gli operatori scolastici e gli studenti”.