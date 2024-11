L’ex asssessore Contino, “investimenti per 75 milioni a Enna”

“Ammontano a circa settantacinque milioni di euro gli investimenti che le amministrazioni guidate dal Sindaco Dipietro hanno avuto la capacità di intercettare per la nostra città”.

Il convegno

Con queste parole Giovanni Contino già assessore all’urbanistica in entrambe le amministrazioni, ha aperto i lavori del convegno organizzato per illustrare alla città e agli addetti ai lavori gli interventi di recupero del Monastero delle benedettine e dell’ex Mulino di Piazza Coppola”.

30 milioni con il Pnrr

“Solo con il PNRR – ha aggiunto Contino – abbiamo ottenuto circa trenta milioni di euro con i quali stiamo ristrutturando, oltre al Monastero delle Benedettine anche una parte dell’ala storica dell’ex Ospedale e l’anello viario del Castello di Lombardia. E ancora interventi per ristrutturazioni di scuole, palestre, impianti sportivi; i fondi di agenda urbana con i quali siamo intervenuti per il recupero dell’ex Macello, dell’ immobile di via Paolo Lo Manto, La casa di Giufa oltre a interventi inntema di dissesto idrogeologico, realizzazione di piste ciclabili. Tutto ciò senza dimenticare gli interventi più vecchi come quelli realizzati con i fondi delle aree degradate per riqualificare il centro di Enna Bassa e le aree del quartiere di Santa Maria del Popolo. A questi si aggiungono i fondi europei per realizzare l’urban center, la riqualificazione di Palazzo Chiaramonte, la realizzazione degli impianti sportivi di Contrada Venova e del Pisciotto”

Il sindaco

“Un grande lavoro di squadra – ha poi sottolineato il Sindaco Dipietro – che continuerà, senza sosta, nei prossimi mesi. Contiamo infatti di riuscire ad avviare la realizzazione del Parco Urbano di Enna bassa, utilizzando i fondi della neonata FUA”. I lavori sono, poi, proseguiti con gli interventi del RUP dei lavori, l’Arch. Ing. Venerando Russo e degli architetti Roberta Russo, Salvatore Fiorito e Gioele Farruggia.