Poste, “sportello operativo, ci scusiamo per i disagi”

Riattivato lo sportello automatico di Poste Italiane. A comunicalo a ViviEnna la direzione regionale della stessa azienda che conferma l’attenzione sull’operatività dell’ATM Postamat dell’ufficio postale di Valguarnera.

La note di Poste Italiane

“L’Azienda – è scritto nella nota- si scusa con i clienti per i disagi dovuti alle interruzioni della funzionalità dello sportello automatico e informa di aver effettuato nei giorni scorsi un intervento tecnico che ha garantito il ripristino dell’operatività. Non essendo disponibili, per cause

esterne all’azienda, le componenti tecniche necessarie per la risoluzione definitiva dei problemi riscontrati, Poste Italiane rassicura sul costante monitoraggio dello sportello automatico al fine di garantire un pronto intervento”.

Cosa era accaduto

Lo sportello come è noto è rimasto guasto per diversi giorni costringendo la clientela per

lo più anziana, a fare la fila presso gli sportelli interni o recarsi presso gli ATM degli istituti bancari con tanto di pagamento delle commissioni. In molti avevano sottolineato pure che non era la prima volta che l’apparecchiatura andasse in tilt e chiedevano alla direzione di sostituirlo con altro più nuovo e funzionale.

L’auspicio adesso è che duri nel tempo.